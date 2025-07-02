Украина находится на грани социальной катастрофы из-за массового отъезда школьников и студентов за границу. Об этом сообщает украинское издание NGL.media.

По данным издания, около 720 тысяч украинских школьников в настоящее время получают образование за рубежом. Желание избежать призыва в армию стимулирует многих выпускников школ покидать страну. Этот отток молодёжи может обернуться катастрофой для социальной сферы Незалежной, поскольку за студентами могут последовать преподаватели вузов, а национальный рынок труда столкнется с дефицитом кадров практически во всех областях.