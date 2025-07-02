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2 июля, 00:03

Украина находится на пороге социальной катастрофы из-за оттока молодёжи

NGL Media: Около 720 тысяч украинских школьников обучается за рубежом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Украина находится на грани социальной катастрофы из-за массового отъезда школьников и студентов за границу. Об этом сообщает украинское издание NGL.media.

По данным издания, около 720 тысяч украинских школьников в настоящее время получают образование за рубежом. Желание избежать призыва в армию стимулирует многих выпускников школ покидать страну. Этот отток молодёжи может обернуться катастрофой для социальной сферы Незалежной, поскольку за студентами могут последовать преподаватели вузов, а национальный рынок труда столкнется с дефицитом кадров практически во всех областях.

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Ранее сообщалось, что на Украине зафиксировано рекордно низкое число школьников за последние 30 лет. По данным Госстата, в стране осталось всего 3,74 миллиона учеников. Значительная часть украинских детей находится за пределами страны в качестве беженцев.

Антон Голыбин
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