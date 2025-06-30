Верку Сердючку заподозрили в подготовке к бегству с Украины
Продюсер Дзюник: Андрей Данилко задумывается о бегстве с Украины
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Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, задумался о том, чтобы уехать с Украины навсегда и попросить политическое убежище, однако, не в России. Об этом заявил музыкальный продюсер Леонид Дзюник.
Продюсер считает, что Данилко давно понял, каково истинное положение дел на Украине, поэтому он может задуматься об эмиграции.
«Думаю, ещё пару выпадов в адрес Андрея, и он плюнет на всё и уедет с Украины. Скорее всего, он давно уже об этом начал задумываться», — сказал Дзюник в беседе с аif.ru.
Напомним, ранее власти Украины подали заявление на Сердючку из-за песни «Трали-Вали» на русском. В правоохранительные органы по данному делу заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень. Концерт Сердючки проводили в одном из отелей Киева, и очевидцы подтвердили исполнение песен на русском языке. Сам Данилко «послал» недоброжелателей, заявив, что не будет исключать из репертуара композиции на русском.