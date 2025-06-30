Верку Сердючку заподозрили в подготовке к бегству с Украины

Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, задумался о том, чтобы уехать с Украины навсегда и попросить политическое убежище, однако, не в России. Об этом заявил музыкальный продюсер Леонид Дзюник.

Продюсер считает, что Данилко давно понял, каково истинное положение дел на Украине, поэтому он может задуматься об эмиграции.

«Думаю, ещё пару выпадов в адрес Андрея, и он плюнет на всё и уедет с Украины. Скорее всего, он давно уже об этом начал задумываться», — сказал Дзюник в беседе с аif.ru.