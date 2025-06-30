Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 09:46

Верку Сердючку заподозрили в подготовке к бегству с Украины

Продюсер Дзюник: Андрей Данилко задумывается о бегстве с Украины

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, задумался о том, чтобы уехать с Украины навсегда и попросить политическое убежище, однако, не в России. Об этом заявил музыкальный продюсер Леонид Дзюник.

Продюсер считает, что Данилко давно понял, каково истинное положение дел на Украине, поэтому он может задуматься об эмиграции.

«Думаю, ещё пару выпадов в адрес Андрея, и он плюнет на всё и уедет с Украины. Скорее всего, он давно уже об этом начал задумываться», — сказал Дзюник в беседе с аif.ru.

В Киеве нашли козла отпущения в скандале из-за русских хитов на концерте Сердючки, и это не Данилко
В Киеве нашли козла отпущения в скандале из-за русских хитов на концерте Сердючки, и это не Данилко

Напомним, ранее власти Украины подали заявление на Сердючку из-за песни «Трали-Вали» на русском. В правоохранительные органы по данному делу заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень. Концерт Сердючки проводили в одном из отелей Киева, и очевидцы подтвердили исполнение песен на русском языке. Сам Данилко «послал» недоброжелателей, заявив, что не будет исключать из репертуара композиции на русском.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Верка Сердючка (Андрей Данилко, певец)
  • Украина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar