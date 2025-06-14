Власти Украины подали заявление на Сердючку из-за «Трали-Вали» на русском

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень подал заявление в правоохранительные органы после концерта Андрея Данилко (Верки Сердючки) в Киеве. Поводом стали исполненные артистом песни на русском языке.

Концерт состоялся в столичном отеле в пятницу. Несмотря на то, что Данилко выступает преимущественно на украинском, часть программы традиционно включает русскоязычные хиты, что и стало причиной скандала.

«Есть признаки грубого нарушения статей 23 и 29 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий», — написал он в соцсетях.

Чиновник напомнил, что с 2023 года в Киеве действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта.

Ранее в стенах Верховной рады депутат Алексей Гончаренко* нарушил парламентский регламент, обратившись к присутствующим на русском языке. В своей речи, отличавшейся высокой эмоциональностью, он обратился к гражданам России с призывом к «покаянию». Это заявление спровоцировало острую полемику и неприятие со стороны других парламентариев.