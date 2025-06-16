В Киеве нашли козла отпущения в скандале из-за русских хитов на концерте Сердючки, и это не Данилко
Директора отеля на Украине оштрафуют из-за концерта Сердючки с русскими песнями
Верка Сердючка. Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович
На Украине полиция привлекла к административной ответственности директора отеля, в котором во время выступления Верки Сердючки (настоящие имя Андрей Данилко) звучали песни на русском языке. Об этом сообщило агентство «Украинские новости».
«Полиция привлекла к административной ответственности директора заведения в Киевской области, где Верка Сердючка пела свои хиты на русском языке», — говорится в сообщении.
Теперь директору грозит штраф до 425 гривен (примерно 805 рублей).
В правоохранительные органы по данному делу заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень. Концерт Сердючки проводили в одном из отелей Киева, и очевидцы подтвердили исполнение песен на русском языке. Напомним, что в Незалежной с 2023 года действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта.