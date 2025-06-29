«Пусть идут в…»: Сердючка со сцены послала матом противников русскоязычных песен
Верка Сердючка со сцены послала матом противников русскоязычных песен
Верка Сердючка (Андрей Данилко). Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Известный под сценическим образом Верки Сердючки украинский певец Андрей Данилко ответил на критику по поводу исполнения песен на русском языке. Он заявил, что не планирует исключать их из своего репертуара. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Из песни слов не выбросить. Если не любят нас, то пусть идут в <...>», — заявил певец на одном из недавних концертов.
Напомним, ранее власти Украины подали заявление на Сердючку из-за песни «Трали-Вали» на русском. В правоохранительные органы по данному делу заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень. Концерт Сердючки проводили в одном из отелей Киева, и очевидцы подтвердили исполнение песен на русском языке.