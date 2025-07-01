На Украине зафиксировано рекордно низкое число школьников

На Украине наблюдается исторический минимум числа школьников. Сейчас их в стране всего 3,74 миллиона, что является наименьшим показателем за последние 30 лет. Каждый десятый из оставшихся учеников числится в украинской системе образования, однако уже находится за пределами страны. Об этом сообщает украинское издание NGL Media, ссылаясь на данные Госстата.

По информации ООН, около 1,4 миллиона украинских беженцев по всему миру составляют дети в возрасте от 3 до 17 лет. За границей может находиться примерно 720 тысяч украинских школьников, хотя это лишь ориентировочные данные, так как официальной статистики нет. Исследование ЮНЕСКО указывает на то, что в странах Евросоюза в прошлом году учились почти 665 тысяч украинских детей.