Британия вооружит Киев 350 ракетами за счёт российских активов
Guardian: Британия передаст Украине 350 ракет ПВО ASRAAM за счёт активов РФ
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Великобритания готовится передать Украине 350 высокотехнологичных ракет ПВО ASRAAM, сообщает The Guardian. Впервые военная помощь от Лондона будет оплачена средствами, полученными от российских активов.
Ракеты ASRAAM, изначально предназначенные для использования в воздухе, теперь могут применяться и с земли, благодаря их совместимости с зенитными комплексами Raven. Украина уже имеет восемь таких комплексов, и ожидает поставку ещё пяти.
Предстоящая поставка является частью рекордного ежегодного обязательства Британии перед украинскими властями в размере 4,5 миллиарда фунтов стерлингов на военные нужды.
Ранее глава британского правительства Кир Стармер сообщил о намерении передать Украине ракеты. Примечательно, что их полная стоимость — примерно 70 миллионов фунтов стерлингов — будет покрыта за счёт процентных начислений с заблокированных российских активов.