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25 июня, 10:21

Британия вооружит Киев 350 ракетами за счёт российских активов

Guardian: Британия передаст Украине 350 ракет ПВО ASRAAM за счёт активов РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Великобритания готовится передать Украине 350 высокотехнологичных ракет ПВО ASRAAM, сообщает The Guardian. Впервые военная помощь от Лондона будет оплачена средствами, полученными от российских активов.

Ракеты ASRAAM, изначально предназначенные для использования в воздухе, теперь могут применяться и с земли, благодаря их совместимости с зенитными комплексами Raven. Украина уже имеет восемь таких комплексов, и ожидает поставку ещё пяти.

Предстоящая поставка является частью рекордного ежегодного обязательства Британии перед украинскими властями в размере 4,5 миллиарда фунтов стерлингов на военные нужды.

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Ранее глава британского правительства Кир Стармер сообщил о намерении передать Украине ракеты. Примечательно, что их полная стоимость — примерно 70 миллионов фунтов стерлингов — будет покрыта за счёт процентных начислений с заблокированных российских активов.

Ольга Сливченко
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