Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 02:12

Стармер планирует использовать замороженные российские активы для финансирования ВСУ

Guardian: Британия оплатит поставки ракет Украине за счёт активов России

Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

Великобритания передаст Украине ракеты, оплатив их процентами от замороженных российских активов. Об этом сообщает британская газета The Guardian, ссылаясь на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Согласно информации издания, Британия планирует отправить 350 современных ракет ПВО стоимостью 70 миллионов фунтов стерлингов (95 миллионов долларов). Оплата будет произведена за счёт процентов от замороженных активов России.

«Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине — на этот раз оплаченном за счёт процентов Великобритании по замороженным российским активам», — говорится в материале.

В Британии граждан призвали готовиться к возможной войне на своей территории
В Британии граждан призвали готовиться к возможной войне на своей территории

Ранее сообщалось, что Великобритания активно вовлечена в подготовку военнослужащих для украинской армии. С начала действия программы Interflex, запущенной в июле 2022 года, обучение прошли свыше 55 тысяч бойцов ВСУ. Программа представляет собой ускоренный курс подготовки, рассчитанный на пять недель, после чего военные направляются в зону боевых действий.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Великобритания
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar