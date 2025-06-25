Стармер планирует использовать замороженные российские активы для финансирования ВСУ

Великобритания передаст Украине ракеты, оплатив их процентами от замороженных российских активов. Об этом сообщает британская газета The Guardian, ссылаясь на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Согласно информации издания, Британия планирует отправить 350 современных ракет ПВО стоимостью 70 миллионов фунтов стерлингов (95 миллионов долларов). Оплата будет произведена за счёт процентов от замороженных активов России.

«Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине — на этот раз оплаченном за счёт процентов Великобритании по замороженным российским активам», — говорится в материале.