Соединённое Королевство должно быть готово к вероятности ведения боевых действий на своей территории. Об этом говорится в новой стратегии национальной безопасности Великобритании.

В документе отмечается, что впервые за долгие годы страна сталкивается с необходимостью готовиться к потенциальной угрозе непосредственно на своей территории. В стратегии упоминаются действия РФ на Украине, которые, по мнению авторов документа, представляют угрозу для всего европейского континента. Слово «Россия» упоминается в стратегии 28 раз.

«Некоторые противники закладывают основу для будущего конфликта, готовясь действовать быстро, чтобы нанести серьёзный ущерб нашим энергетическим или логистическим цепочкам, помешать нам противостоять их агрессии», — подчёркивается в тексте документа.

2 июня правительство также опубликовало стратегический обзор вопросов обороны Великобритании, в котором Россия была названа «непосредственной и насущной угрозой» для страны. Посольство РФ в Великобритании категорически отвергло эти обвинения, сообщив, что Москва не представляет угрозы для Соединённого Королевства и его населения.