Эксперт озвучил три урока ближневосточного конфликта и назвал победителя

Военный эксперт Алексей Анпилогов считает, что перемирие между Ираном и Израилем не гарантирует ядерной сделки между Вашингтоном и Тегераном, и новые эскалации на Ближнем Востоке вероятны. По его мнению, стороны извлекут уроки из 12-дневной войны.

В беседе с газетой «Взгляд» он назвал действия Израиля против Ирана авантюрой, не подкрепленной возможностью сухопутной операции, и отметил, что операция завершилась без явных успехов. Анпилогов усомнился в заявлениях Вашингтона и Тель-Авива об уничтожении ядерной программы Ирана, указав на отсутствие доказательств от МАГАТЭ о ликвидации запасов урана или подземных комплексов. По его словам, громкие заявления сторон — попытка избежать общественного недовольства, представляя себя победителями.

Эксперт подчеркнул, что Иран, понимая невозможность быстрой победы над Израилем, согласился на перемирие, укрепив свои позиции как морального лидера. Однако перспективы ядерной сделки с США он оценил как нулевые. Иран, вероятно, вернется к СВПД, но потребует права на глубокое обогащение урана до 70%. Штаты могут затянуть переговоры, а Израиль продолжит акцентировать угрозу со стороны Ирана.

Анпилогов выделил три уклада конфликта: значимость дронов и баллистических ракет, важность мощной ПВО и необходимость подготовки к длительным конфликтам. Он отметил, что, в отличие от шестидневной войны, нынешний воздушный блицкриг Израиля не принёс значимых результатов.