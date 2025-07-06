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Регион
6 июля, 12:51

В одном из регионов России из-за беспилотников мобильный интернет ограничили до 2G

В Псковской области объявлена угроза атаки БПЛА, временно закрыт аэропорт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о введении режима «Беспилотная опасность» на территории региона. Это решение принято в связи с возможными угрозами, связанными с использованием беспилотных летательных аппаратов. В своём телеграм-канале губернатор сообщил, что в отдельных районах области могут возникнуть перебои в работе мобильной связи, а также ограничения скорости интернета до уровня 2G.

«На территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность»! В отдельных районах возможны перебои в работе мобильной связи и ограничения скорости интернета до 2G», — написал губернатор.

Кроме того, Росавиация также приняла меры безопасности, введя временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пскова. В сообщении ведомства подчеркивается, что эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Над российскими регионами силы ПВО сбили 39 беспилотников
Над российскими регионами силы ПВО сбили 39 беспилотников

Напомним, что сегодня над Россией было сбито колоссальное количество дронов и авиабомб ВСУ. Системы ПВО сбили 298 БПЛА и шесть авиабомб. В официальном заявлении министерства также отмечается, что с начала специальной военной операции уничтожены 663 самолёта, 283 вертолёта и 67 647 беспилотных летательных аппаратов.

Полина Никифорова
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