В одном из регионов России из-за беспилотников мобильный интернет ограничили до 2G

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о введении режима «Беспилотная опасность» на территории региона. Это решение принято в связи с возможными угрозами, связанными с использованием беспилотных летательных аппаратов. В своём телеграм-канале губернатор сообщил, что в отдельных районах области могут возникнуть перебои в работе мобильной связи, а также ограничения скорости интернета до уровня 2G.

«На территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность»! В отдельных районах возможны перебои в работе мобильной связи и ограничения скорости интернета до 2G», — написал губернатор.

Кроме того, Росавиация также приняла меры безопасности, введя временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пскова. В сообщении ведомства подчеркивается, что эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.