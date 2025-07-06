Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 11:41

Над российскими регионами силы ПВО сбили 39 беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Над российскими регионами за пять с половиной часов силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 8:30 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Наибольшее число беспилотников было уничтожено в Брянской области (21). В Орловской и Тульской областях сбито 7 и 6 БПЛА соответственно. В Белгородской и Курской областях ликвидировано по 2 аппарата, а в Калужской – 1.

«Жжёт изнутри»: В Госдуме назвали особенности лазерной системы ПВО «Посох»
«Жжёт изнутри»: В Госдуме назвали особенности лазерной системы ПВО «Посох»

Ранее сообщалось, что минувшей ночью силы ПВО нейтрализовали 120 украинских дронов над регионами России и Азовским морем. В частности, 30 беспилотников были сбиты над Брянщиной, 29 — над Курской областью, 18 — над Орловской и 17 — над Белгородчиной.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar