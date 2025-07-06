Над российскими регионами силы ПВО сбили 39 беспилотников

Над российскими регионами за пять с половиной часов силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 8:30 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Наибольшее число беспилотников было уничтожено в Брянской области (21). В Орловской и Тульской областях сбито 7 и 6 БПЛА соответственно. В Белгородской и Курской областях ликвидировано по 2 аппарата, а в Калужской – 1.