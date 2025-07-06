«Жжёт изнутри»: В Госдуме назвали особенности лазерной системы ПВО «Посох»
Депутат Журавлёв: Лазерная система ПВО «Посох» может сбить дрон с 2-х километров
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Российские военные испытывают инновационную лазерную систему ПВО под названием «Посох», способную мгновенно выводить из строя дроны. Как рассказал «Газете.ru» зампред оборонного комитета Госдумы Алексей Журавлёв, данная установка отличается высокой мобильностью и универсальностью — её можно смонтировать на любой бронеавтомобиль.
В отличие от громоздкой лазерной системы «Пересвет», уже стоящей на вооружении, «Посох» питается от аккумуляторов и обеспечивает эффективный радиус действия порядка 1,5–2 километров. Такая дальность позволяет надежно нейтрализовать беспилотники, которые трудно поразить стрелковым оружием. Лазер прицельно воздействует на корпус или важные узлы БПЛА, вызывая перегрев и мгновенный выход техники из строя.
По словам депутата, высокая температура буквально «жжёт» внутренние компоненты дрона: плавятся провода, ломается мотор, а даже поверхностное попадание нарушает аэродинамические характеристики, что приводит к падению аппарата. Одним из ключевых преимуществ «Посоха» является отсутствие необходимости в боеприпасах — луч можно использовать неограниченное количество раз без дозаправки.
«Предполагается использовать такие [системы] прежде всего для защиты военного производства в тылу, конечно, как один из компонентов системы ПВО, вместе с традиционными элементами», — пояснил он.
Ранее разработчик лазерной системы противовоздушной обороны «Посох» рассказал, что в ближайшее время первый прототип будет подвергнут испытаниям. Инженеры утверждают, что лазер может бесшумно и молниеносно поражать дроны в воздухе.