«Жжёт изнутри»: В Госдуме назвали особенности лазерной системы ПВО «Посох»

Российские военные испытывают инновационную лазерную систему ПВО под названием «Посох», способную мгновенно выводить из строя дроны. Как рассказал «Газете.ru» зампред оборонного комитета Госдумы Алексей Журавлёв, данная установка отличается высокой мобильностью и универсальностью — её можно смонтировать на любой бронеавтомобиль.

В отличие от громоздкой лазерной системы «Пересвет», уже стоящей на вооружении, «Посох» питается от аккумуляторов и обеспечивает эффективный радиус действия порядка 1,5–2 километров. Такая дальность позволяет надежно нейтрализовать беспилотники, которые трудно поразить стрелковым оружием. Лазер прицельно воздействует на корпус или важные узлы БПЛА, вызывая перегрев и мгновенный выход техники из строя.

По словам депутата, высокая температура буквально «жжёт» внутренние компоненты дрона: плавятся провода, ломается мотор, а даже поверхностное попадание нарушает аэродинамические характеристики, что приводит к падению аппарата. Одним из ключевых преимуществ «Посоха» является отсутствие необходимости в боеприпасах — луч можно использовать неограниченное количество раз без дозаправки.

«Предполагается использовать такие [системы] прежде всего для защиты военного производства в тылу, конечно, как один из компонентов системы ПВО, вместе с традиционными элементами», — пояснил он.