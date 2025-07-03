Тихий и молниеносный: Разработчик рассказал о возможностях лазерного лучемёта-сжигателя дронов

В ближайшие недели планируется проведение тестовых стрельб первого прототипа лазерного оружия в рамках проекта «Посох». Разрабатываемый «лучемёт» предназначен для уничтожения мишеней, имитирующих украинский беспилотник «Лютый», с дистанции до 1500 метров, сообщил РИА «Новости» источник в компании-разработчике.

По его словам, сегодня особое внимание уделяется созданию эффективных средств противодействия дронам типа «Лютый», которые представляют угрозу для объектов тыла. Новый лазерный комплекс призван оперативно и бесшумно нейтрализовать такие БПЛА.

«Наша новейшая разработка должна поражать дроны на расстоянии до 1500 метров с помощью лазерного луча. Одного заряда должно хватить на несколько десятков целей типа FPV-дроны, «Баба-яга» или «Лютый», — сказал собеседник агентства.

Использование лазерного оружия обладает важными преимуществами перед традиционными методами борьбы — отсутствием звука и видимых следов воздействия, а также скоростью реакции, близкой к мгновенной. Это делает устройство перспективным инструментом для защиты стратегических объектов от воздушных атак.

В случае успешного завершения испытаний компания намерена приступить к выпуску предсерийной партии нового вооружения, способного значительно повысить уровень безопасности тыловых зон.