Российские силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 69 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны за ночь успешно отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 69 дронов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Основная часть атак пришлась на приграничные регионы: над Белгородской областью сбили 27 БПЛА, над Воронежской — 22, над Липецкой — десять, над Курской — восемь, а над Республикой Крым — два беспилотника.