Пенсионерка погибла в массированной атаке БПЛА на Липецкую область
Массированная атака украинских БПЛА на Липецкую область не обошлась без жертв. В результате падения обломков на дом в Липецком районе погибла 71-летняя женщина, ещё два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме», — написал Артамонов в своём Telegram-канале.
Власти уточнили, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.
Пролёт беспилотника над Липецкой областью. Видео © Telegram / SHOT
Кроме этого сообщения о падении обломков поступают и с других районов Липецкой области. На местах работают спасатели и другие экстренные службы. Сейчас в регионе сохраняется красный уровень угрозы БПЛА.
Также этой ночью, 3 июля, в Воронежской области сбили более пяти украинских беспилотников. Там жертв и пострадавших не было.
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