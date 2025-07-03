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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
3 июля, 00:01

В Воронежской области сбили более пяти вражеских беспилотников

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Дежурные силы противовоздушной обороны на территории Воронежской области обнаружили и уничтожили более пяти беспилотных летательных аппаратов. По данным губернатора Александра Гусева, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

В Воронеже обломки одного из сбитых БПЛА повредили кровлю частного жилого дома. Власти уточняют информацию о возможных последствиях атаки. В настоящее время угроза новых налётов беспилотников на регион сохраняется.

Новости СВО. Освобождена Юнаковка, ВС РФ продвинулись в Запорожской области, США перекрывают поставки вооружения Киеву, 3 июля
Новости СВО. Освобождена Юнаковка, ВС РФ продвинулись в Запорожской области, США перекрывают поставки вооружения Киеву, 3 июля

Напомним, в ночь на 2 июля силы противовоздушной обороны перехватили пять украинских дронов. По два беспилотника сбили над территориями Курской и Ростовской областей. Ещё один был уничтожен над территорией Республики Крым.

Артём Гапоненко
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