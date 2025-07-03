В Воронежской области сбили более пяти вражеских беспилотников
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Дежурные силы противовоздушной обороны на территории Воронежской области обнаружили и уничтожили более пяти беспилотных летательных аппаратов. По данным губернатора Александра Гусева, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
В Воронеже обломки одного из сбитых БПЛА повредили кровлю частного жилого дома. Власти уточняют информацию о возможных последствиях атаки. В настоящее время угроза новых налётов беспилотников на регион сохраняется.
Напомним, в ночь на 2 июля силы противовоздушной обороны перехватили пять украинских дронов. По два беспилотника сбили над территориями Курской и Ростовской областей. Ещё один был уничтожен над территорией Республики Крым.