В Воронежской области сбили более пяти вражеских беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны на территории Воронежской области обнаружили и уничтожили более пяти беспилотных летательных аппаратов. По данным губернатора Александра Гусева, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

В Воронеже обломки одного из сбитых БПЛА повредили кровлю частного жилого дома. Власти уточняют информацию о возможных последствиях атаки. В настоящее время угроза новых налётов беспилотников на регион сохраняется.