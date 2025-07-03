Новости СВО. Освобождена Юнаковка, ВС РФ продвинулись в Запорожской области, США перекрывают поставки вооружения Киеву, 3 июля Армия России вышла на Сумы, штурмовикам ВС РФ осталось меньше 15 километров до Гуляйполя, в Вашингтоне объяснили, почему перестали поддерживать ВСУ, — дайджест Life.ru. 2 июля, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ у границ с Днепропетровской областью. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Донецкая Народная Республика, 3 июля

На Константиновском направлении ВС РФ ведут бои за Яблоновку и у села Александро-Калиново. Военный блогер Юрий Подоляка считает, что взятие под контроль этого участка даст возможность освободить Щербиновку и Петровку.

— ВСУ здесь отступать некуда. В тылу у Щербиновки и Петровки крупное Клебан-Быкское водохранилище, которое разрезает их логистику на западную и восточную ветви, — пишет Подоляка.

Карта СВО на 3 июля 2025 года. ВС РФ продвигаются к населённому пункту Поддубное. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Ещё одно продвижение зафиксировано на юге ДНР. Штурмовики приближаются к Поддубному. Ранее на этом участке были освобождены Червона Зирка, Ялта и Запорожье. Наступление на этом участке идёт вдоль границы с Днепропетровской областью.

Запорожская область, 3 июля

По предварительной информации, флаг России поднят над Малиновкой. Из этого села меньше 15 километров до Гуляйполя. Однако наступление на этом участке фронта может идти на север, чтобы обойти крупные населённые пункты.

Курская область, 3 июля

Авиация ВКС России уничтожила группу украинских штурмовиков, пытавшихся зайти на территорию России из Бессаловки. Далее в результате стрелкового боя противник был добит.

Сумская область, 3 июля

Поступает информация, что российские войска освободили Юнаковку. Теперь у ВС РФ есть прямая дорога на Сумы. Юрий Подоляка заявляет, что штурмовики продвигаются от Юнаковки к Марьину. О важности взятия Юнаковки пишет канал «Архангел Спецназа».

— При получении контроля над селом у противника сразу же возникнут проблемы к востоку от села и в близлежащих районах вдоль дороги до Сум. По этой причине противник усиленно оборонял населённый пункт и отправлял туда всё новые подкрепления. Однако ему это не удалось, — говорится в публикации.

В Сумской области ВСУ продолжают терять западную технику. Немецкий танк Leopard 2А6 был уничтожен дроноводами ВС РФ.

Расчёты РСЗО «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА и скопления живой силы ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

США сворачивают военную помощь Украине

Издание Bild со ссылкой на военного эксперта Карло Масала сообщает, что у Украины к концу лета иссякнут запасы американских боеприпасов. Пентагон приостановил военную помощь ВСУ.

— Самое важное, что стоит понимать, что именно так выглядит принцип «Америка превыше всего». Нам в первую очередь надо позаботиться о потребностях США, именно этим постоянно занимается Пентагон, — заявил постоянный представитель Соединённых Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.

Издание Politico сообщает, что это ракеты для систем ПВО Patriot и «HIMARS», высокоточные артиллерийские снаряды, Hellfire и другие ракеты, которые ВСУ запускает с истребителей F-16 и беспилотников. Нехватка может быть восполнена Европой. Глава МИД Украины Андрей Сибига уже заявил, что страна готова арендовать системы ПВО у союзников.

— Киев, конечно, сейчас нервничает. Запросил срочный разговор с Вашингтоном. Вряд ли у США настолько сократились резервы, что передать Украине совершенно нечего. Всë-таки в Белом доме и Пентагоне сидят далеко не дураки и считать умеют, — отмечает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Здание Пентагона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Austin Nooe

По его мнению, решение Пентагона по ограничению поставок может быть сигналом Киеву по вопросу переговоров с Москвой или же Европе, которая захочет купить боеприпасы у США.

Авторы Даниил Черных