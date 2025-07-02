В Германии рассказали, когда у ВСУ закончатся снаряды после прекращения поставок из США

Киев не будет испытывать острой нехватки боеприпасов до конца лета, однако после этого ситуация для него ухудшится. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на военного эксперта Карло Масала.

«Украинских запасов (снарядов) хватит до конца лета», — сказано в материале.

По словам эксперта, Киеву пора начать беспокоиться, ведь к осени арсеналы опустеют и ВСУ будет очень несладко, если Европа не придёт на выручку.