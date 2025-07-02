В Германии рассказали, когда у ВСУ закончатся снаряды после прекращения поставок из США
Bild: Снарядов у Киева хватит продержаться до осени, но потом начнутся проблемы
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Киев не будет испытывать острой нехватки боеприпасов до конца лета, однако после этого ситуация для него ухудшится. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на военного эксперта Карло Масала.
«Украинских запасов (снарядов) хватит до конца лета», — сказано в материале.
По словам эксперта, Киеву пора начать беспокоиться, ведь к осени арсеналы опустеют и ВСУ будет очень несладко, если Европа не придёт на выручку.
Больше всего украинским войскам нужны ракеты для ПРО Patriot, а также снаряды GMLRS, без которых от РСЗО HIMARS не будет никакой пользы.
Напомним, что США прекратили поставлять Украине ПРО Patriot, а также не собираются передавать Киеву более сотни ракет Hellfire и снаряды для комплексов Stinger. Американский посол был вызван на ковёр в украинский МИД в связи с приостановкой поставок, а власти страны теперь призывают украинцев не паниковать и не воспринимать так близко к сердцу громкие заголовки СМИ.