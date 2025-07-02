Армия Россия выбила ВСУ из Юнаковки после 38 дней штурма и вышла на прямую дорогу к Сумам

Российские военные освободили село Юнаковка в Сумской области, открыв себе путь на Сумы, сообщает Mash. Там отметили, что бойцы 11-й и 83-й бригад ВДВ выбили украинских солдат из населённого пункта, несмотря на их укрытия в подвалах, канавах и шалашах на деревьях.

По данным канала, штурм Юнаковки длился 38 дней, а после её взятия под контроль российских военных перешла прямая трасса из Суджи в Сумы. Также стало известно, что следующий населённый пункт на пути российских десантников — Кияница. Официальной информации о выбивании противника из Юнаковки пока не поступало.