Армия Россия выбила ВСУ из Юнаковки после 38 дней штурма и вышла на прямую дорогу к Сумам
Mash: Военные РФ вытеснили ВСУ из Юнаковки и вышли на прямую дорогу к Сумам
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Российские военные освободили село Юнаковка в Сумской области, открыв себе путь на Сумы, сообщает Mash. Там отметили, что бойцы 11-й и 83-й бригад ВДВ выбили украинских солдат из населённого пункта, несмотря на их укрытия в подвалах, канавах и шалашах на деревьях.
По данным канала, штурм Юнаковки длился 38 дней, а после её взятия под контроль российских военных перешла прямая трасса из Суджи в Сумы. Также стало известно, что следующий населённый пункт на пути российских десантников — Кияница. Официальной информации о выбивании противника из Юнаковки пока не поступало.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент российские войска не ставят перед собой задачу взятия Сум, однако не исключил такую возможность в перспективе. Лидер РФ конкретизировал границы планируемой зоны безопасности, указав, что ее глубина будет варьироваться от 8 до 12 километров. Позднее поступила информация о том, что российские войска приблизились к Сумам на расстояние менее 20 километров.