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1 июля, 09:12

MWM: Российские войска находятся менее чем в 20 км от Сум

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Российские войска находятся менее чем в 20 километрах от города Сумы, в это же время ВСУ проводит на этом направлении перегруппировку личного состава. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

По данным издания, противник перебрасывает в Юнаковку, где наступала Российская Армия, элитные подразделения на фоне больших потерь в ВСУ.

«На следующий день было подтверждено, что российские части находятся менее чем в 20 километрах от областного центра, а в окрестностях города скопилось 50000 бойцов российской армии, в результате чего украинские части оказались в меньшинстве и не имеют достаточного количества техники», — пишет MWM.

Издание отмечает, что на некоторых участках в Сумской области ВС РФ уже отбросили ВСУ на 14 километров от границы.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент российские войска не ставят перед собой задачу взятия Сум, однако не исключил такую возможность в перспективе. Он также уточнил параметры создаваемой зоны безопасности, отметив, что её глубина составит от 8 до 12 километров. 21 июня The New York Times сообщало, что российские войска сейчас находятся примерно в 19 километрах от города Сумы. На фоне продвижения ВС РФ жители Сум массово продают квартиры.

Александра Вишнякова
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