Российские войска находятся менее чем в 20 километрах от города Сумы, в это же время ВСУ проводит на этом направлении перегруппировку личного состава. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

По данным издания, противник перебрасывает в Юнаковку, где наступала Российская Армия, элитные подразделения на фоне больших потерь в ВСУ.

«На следующий день было подтверждено, что российские части находятся менее чем в 20 километрах от областного центра, а в окрестностях города скопилось 50000 бойцов российской армии, в результате чего украинские части оказались в меньшинстве и не имеют достаточного количества техники», — пишет MWM.