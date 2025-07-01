MWM: Российские войска находятся менее чем в 20 км от Сум
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Российские войска находятся менее чем в 20 километрах от города Сумы, в это же время ВСУ проводит на этом направлении перегруппировку личного состава. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
По данным издания, противник перебрасывает в Юнаковку, где наступала Российская Армия, элитные подразделения на фоне больших потерь в ВСУ.
«На следующий день было подтверждено, что российские части находятся менее чем в 20 километрах от областного центра, а в окрестностях города скопилось 50000 бойцов российской армии, в результате чего украинские части оказались в меньшинстве и не имеют достаточного количества техники», — пишет MWM.
Издание отмечает, что на некоторых участках в Сумской области ВС РФ уже отбросили ВСУ на 14 километров от границы.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент российские войска не ставят перед собой задачу взятия Сум, однако не исключил такую возможность в перспективе. Он также уточнил параметры создаваемой зоны безопасности, отметив, что её глубина составит от 8 до 12 километров. 21 июня The New York Times сообщало, что российские войска сейчас находятся примерно в 19 километрах от города Сумы. На фоне продвижения ВС РФ жители Сум массово продают квартиры.