Американская газета Wall Street Journal сообщает, что оборона ВСУ в Сумской области сопровождается неожиданно высокими потерями из-за отсутствия современных укреплений, которые не были построены во время «похода» ВСУ в Курскую область. Военный корреспондент kp.ru Александр Коц, посетивший прифронтовую зону, подтвердил недостаточность фортификаций, отметив лишь пулемётные гнёзда и опорные пункты на лесных окраинах, которые не способны долго противостоять дронам.

Коц согласился с наблюдением WSJ об отсутствии сплошного минирования на направлениях вероятного прорыва, что контрастирует с тактикой ВСУ в Запорожье в 2023 году. Он предположил, что Киев изначально не планировал обороняться на этом участке, а теперь пытается восполнить пробелы дистанционно.

WSJ констатирует, что российские войска прощупывают линию фронта по всей протяжённости, а затем наносят массированные удары по уязвимым участкам. Коц связал сложившуюся ситуацию с операцией ВСУ в Курской области в 2023 году, подчеркнув, что до неё у России не было планов наступления под Сумами. По его мнению, если бы Зеленский не организовал ту «авантюру», украинская армия несла бы меньшие потери сегодня.

«Как будто это что-то плохое. Остается напомнить и WSJ, и Киеву, что до августа прошлого года у нас не было никаких планов на Сумскую область. И если бы Зеленский не организовал авантюру с походом на Курскую АЭС, у американских журналистов было бы меньше повода для переживания. А у украинской армии — меньше потерь», — отметил военкор.