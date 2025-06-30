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30 июня, 10:38

Российские «Герани» разгромили пункт дислокации ВСУ под Сумами

ВС РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Сумской области российская армия нанесла удар по пункту временной дислокации и месту хранения беспилотников ВСУ в районе Конотопа. В Минобороны отметили, что поражение войска нанесли при помощи беспилотников «Герань-2».

Российские «Герани» разгромили пункт дислокации ВСУ под Сумами. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«В районе населённого пункта Конотоп в Сумской области беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» уничтожены пункт временной дислокации 58 омпбр ВСУ и места для хранения БПЛА противника», — отметили в ведомстве.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские вооружённые силы использовали новейшие ударные БПЛА «Герань-3» при атаках на военные объекты в Харькове и Одессе. Уточняется, что этот новый российский дрон-камикадзе, предположительно, оснащён компактным двухконтурным турбореактивным двигателем, который позволяет ему достигать скорости до 800 км/ч при пикировании на цель.

Юлия Сафиулина
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