Российские военные показали, как выжигают дроны ВСУ «боевым лучом»

Российские военные начали применять в зоне СВО передовую систему ПВО, использующую «боевой луч» для борьбы с дронами. Это высокотехнологичное решение способно «ослеплять» беспилотники противника, выжигая их камеры ещё до того, как они достигнут своих целей, передаёт Mash.

Бойцы спецназа «Кочевники» показали, как система ПВО уничтожает вражеский БПЛА с помощью лазерных систем. Видео © Telegram / Mash

Новый комплекс эффективно нейтрализует малые ударные БПЛА на дистанции 2-3 километра, а разведывательные — на расстоянии до 6 километров. Суть его работы заключается в том, что мощный лазерный импульс необратимо повреждает оптические сенсоры беспилотников, лишая их возможности ориентироваться и быть управляемыми.

Как сообщил военный эксперт Юрий Кнутов телеграмм-каналу, отечественная разработка с мощностью 35 кВт значительно превосходит американскую систему C-UAS DE (26 кВт). Несмотря на то, что развёртывание такого комплекса обходится недёшево, сравнимо с традиционными ЗРК, его эксплуатация заметно экономичнее, поскольку не требует расхода дорогостоящих боеприпасов. Однако система имеет свои ограничения: она неэффективна в условиях плохой погоды (туман, снегопад, дождь) и требует прямой видимости цели.