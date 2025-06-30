Российские военные показали, как выжигают дроны ВСУ «боевым лучом»
Mash: Армия России применяет для борьбы с БПЛА новую систему ПВО с боевым лучом
Российские военные начали применять в зоне СВО передовую систему ПВО, использующую «боевой луч» для борьбы с дронами. Это высокотехнологичное решение способно «ослеплять» беспилотники противника, выжигая их камеры ещё до того, как они достигнут своих целей, передаёт Mash.
Бойцы спецназа «Кочевники» показали, как система ПВО уничтожает вражеский БПЛА с помощью лазерных систем. Видео © Telegram / Mash
Новый комплекс эффективно нейтрализует малые ударные БПЛА на дистанции 2-3 километра, а разведывательные — на расстоянии до 6 километров. Суть его работы заключается в том, что мощный лазерный импульс необратимо повреждает оптические сенсоры беспилотников, лишая их возможности ориентироваться и быть управляемыми.
Как сообщил военный эксперт Юрий Кнутов телеграмм-каналу, отечественная разработка с мощностью 35 кВт значительно превосходит американскую систему C-UAS DE (26 кВт). Несмотря на то, что развёртывание такого комплекса обходится недёшево, сравнимо с традиционными ЗРК, его эксплуатация заметно экономичнее, поскольку не требует расхода дорогостоящих боеприпасов. Однако система имеет свои ограничения: она неэффективна в условиях плохой погоды (туман, снегопад, дождь) и требует прямой видимости цели.
Ранее сообщалось, что в ночь на 29 июня российские Вооружённые силы осуществили обширную атаку по объектам украинского военно-промышленного комплекса. В рамках этой операции был задействован в том числе ракетный комплекс «Кинжал». Все намеченные цели были успешно поражены.
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