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Регион
29 июня, 09:36

Залп «Кинжала»: ВС РФ применили гиперзвуковое оружие против объектов ВПК Украины

МО: ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины с применением «Кинжала»

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Минувшей ночью российские военные провели масштабную атаку на объекты украинского военно-промышленного комплекса, задействовав в том числе ракетный комплекс «Кинжал». Все обозначенные цели были поражены, сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины», — доложили в военном ведомстве.

На Украине повреждены объекты инфраструктуры в ещё двух регионах
На Украине повреждены объекты инфраструктуры в ещё двух регионах

Ранее украинский интернет-ресурс «Страна.ua» сообщил, что промышленные предприятия в Кременчуге и подконтрольном ВСУ Запорожье серьёзно пострадали из-за авиаударов. О каких именно комплексах и объектах шла речь, местные СМИ не уточнили.

Ольга Сливченко
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