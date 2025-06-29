Залп «Кинжала»: ВС РФ применили гиперзвуковое оружие против объектов ВПК Украины

Минувшей ночью российские военные провели масштабную атаку на объекты украинского военно-промышленного комплекса, задействовав в том числе ракетный комплекс «Кинжал». Все обозначенные цели были поражены, сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины», — доложили в военном ведомстве.