Залп «Кинжала»: ВС РФ применили гиперзвуковое оружие против объектов ВПК Украины
МО: ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины с применением «Кинжала»
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Минувшей ночью российские военные провели масштабную атаку на объекты украинского военно-промышленного комплекса, задействовав в том числе ракетный комплекс «Кинжал». Все обозначенные цели были поражены, сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины», — доложили в военном ведомстве.
Ранее украинский интернет-ресурс «Страна.ua» сообщил, что промышленные предприятия в Кременчуге и подконтрольном ВСУ Запорожье серьёзно пострадали из-за авиаударов. О каких именно комплексах и объектах шла речь, местные СМИ не уточнили.