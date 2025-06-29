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29 июня, 06:31

Промышленные предприятия поражены в Кременчуге и Запорожье

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило, что в результате атак серьёзно пострадали промышленные предприятия в Кременчуге и подконтрольном ВСУ Запорожье. Какие именно объекты были затронуты, не уточняется.

В ночь на 28 июня 2025 года украинские СМИ зафиксировали взрывы в Николаеве, Львове, Полтаве и Ивано-Франковске. Телеканал «Мы — Украина» отметил, что в Николаевской области повреждён один из ключевых объектов инфраструктуры. В это время по всей стране гудели сирены воздушной тревоги, сигнализируя о высокой угрозе и напряжённой обстановке.

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Также ранее сообщалось, что российские войска развернули масштабную атаку на Украину, задействовав ракеты и беспилотники. По данным канала, крупная группа дронов «Герань» через Сумскую область нанесла удары по центральным и западным регионам Украины, а в Ровно были зафиксированы взрывы.

Оксана Попова
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