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29 июня, 05:15

Накрыли «Калибрами» и «Геранями»: Россия произвела массированную атаку по объектам на Украине

«РВ»: Россия выпустила по объектам на Украине 150 БПЛА и «Калибры»

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Российские войска развернули масштабную атаку на Украину, задействовав ракеты и беспилотники, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным канала, крупная группа дронов «Герань» через Сумскую область нанесла удары по центральным и западным регионам Украины, а в Ровно были зафиксированы взрывы. Также отмечалось, что ракеты «Калибр» движутся со стороны Чёрного моря через Херсонскую область, при этом число атакующих беспилотников растёт за счёт подхода новых единиц. Сообщалось о 150 объектах.

ВС РФ разнесли ресторан с иностранными наёмниками в Сумской области
ВС РФ разнесли ресторан с иностранными наёмниками в Сумской области

Тем временем российские бойцы продолжают достигать успехов на фронте. Накануне ВС РФ освободили ещё один населённый пункт. Под контроль нашей армии перешла Червоная Зирка в ДНР. Позже стало известно, что войска Восточной группировки ВС РФ установили полный контроль над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы.

Оксана Попова
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