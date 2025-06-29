Накрыли «Калибрами» и «Геранями»: Россия произвела массированную атаку по объектам на Украине

По данным канала, крупная группа дронов «Герань» через Сумскую область нанесла удары по центральным и западным регионам Украины, а в Ровно были зафиксированы взрывы. Также отмечалось, что ракеты «Калибр» движутся со стороны Чёрного моря через Херсонскую область, при этом число атакующих беспилотников растёт за счёт подхода новых единиц. Сообщалось о 150 объектах.