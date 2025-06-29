На Украине повреждены объекты инфраструктуры в ещё двух регионах

В городе Дрогобыч Львовской области Украины произошли взрывы и пожар, в результате которых пострадал объект промышленного назначения. О случившемся проинформировал Степан Кулиняк, занимающий пост главы местной районной военной администрации.

«Много взрывов на объекте промышленной инфраструктуры. Разгорелся масштабный пожар», — написал он в соцсети.

По его словам, на месте работают пожарные расчёты, частично в Дрогобыче повреждена подача электричества.

Издание «Страна.ua» сообщает о повреждении другого инфраструктурного объекта, расположенного в украинской Смеле Черкасской области. Причиной стал взрыв на предприятии.