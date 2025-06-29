На Украине повреждены объекты инфраструктуры в ещё двух регионах
Объекты инфраструктуры повреждены в Львовской и Черкасской областях Украины
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В городе Дрогобыч Львовской области Украины произошли взрывы и пожар, в результате которых пострадал объект промышленного назначения. О случившемся проинформировал Степан Кулиняк, занимающий пост главы местной районной военной администрации.
«Много взрывов на объекте промышленной инфраструктуры. Разгорелся масштабный пожар», — написал он в соцсети.
По его словам, на месте работают пожарные расчёты, частично в Дрогобыче повреждена подача электричества.
Издание «Страна.ua» сообщает о повреждении другого инфраструктурного объекта, расположенного в украинской Смеле Черкасской области. Причиной стал взрыв на предприятии.
Ранее украинский интернет-ресурс «Страна.ua» проинформировал, что промышленные предприятия в Кременчуге и подконтрольном ВСУ Запорожье серьёзно пострадали из-за авиаударов. Какие именно объекты затронуты, не уточняется.