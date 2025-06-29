Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 08:25

На Украине повреждены объекты инфраструктуры в ещё двух регионах

Объекты инфраструктуры повреждены в Львовской и Черкасской областях Украины

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В городе Дрогобыч Львовской области Украины произошли взрывы и пожар, в результате которых пострадал объект промышленного назначения. О случившемся проинформировал Степан Кулиняк, занимающий пост главы местной районной военной администрации.

«Много взрывов на объекте промышленной инфраструктуры. Разгорелся масштабный пожар», — написал он в соцсети.

По его словам, на месте работают пожарные расчёты, частично в Дрогобыче повреждена подача электричества.

Издание «Страна.ua» сообщает о повреждении другого инфраструктурного объекта, расположенного в украинской Смеле Черкасской области. Причиной стал взрыв на предприятии.

Накрыли «Калибрами» и «Геранями»: Россия произвела массированную атаку по объектам на Украине
Накрыли «Калибрами» и «Геранями»: Россия произвела массированную атаку по объектам на Украине

Ранее украинский интернет-ресурс «Страна.ua» проинформировал, что промышленные предприятия в Кременчуге и подконтрольном ВСУ Запорожье серьёзно пострадали из-за авиаударов. Какие именно объекты затронуты, не уточняется.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar