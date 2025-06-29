Из Италии на фронт: Россиянин, проживший 30 лет за рубежом, ушёл на СВО
RT: Петербуржец, проживший 30 лет в Италии, отправился в зону СВО
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Уроженец Санкт-Петербурга, который провёл три десятилетия в Италии, принял решение кардинально изменить свою жизнь и отправиться в зону проведения СВО. В начале 2024 года, оставив свою прибыльную работу, мужчина по имени Итан вернулся в Россию. Подписав контракт с Министерством обороны, он уехал на фронт, чувствуя, что его навыки и знания могут быть полезны ВС РФ.
«Дед меня с пелёнок учил, что быть русским — это гордость. Я получил в Италии высшее образование и работал в крупной компании по производству бытовой техники. Но меня всё равно тянуло в Россию», — цитирует Итана RT.
Ситуация в мире, особенно с 2014 года, когда начался приток беженцев с Западной Украины в Европу и усилились проявления русофобии, подтолкнули Итана вернуться в Россию. После начала СВО в 2022 году антироссийские демонстрации стали обычным явлением в Италии, что ещё больше подстегнуло его желание уехать, хотя семья препятствовала этому.
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