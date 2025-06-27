«От-кутюр — в окопы!» Жительница Китая пошила одежду для бойцов СВО
Волонтёр из Китая отшила партию одежды для ВС РФ и отдала её Народному фронту
Обложка © Народный фронт
Жительница Китая прониклась проблемами населения Донбасса и решила поддержать российских военнослужащих, вставших на их защиту. Девушка ведёт свой бизнес по пошиву одежды, поэтому решила передать бойцам партию футболок, штанов, маек. Интервью с волонтёром из Китая Ксенией публикует Life.ru.
Волонтёр из Китая помогает ВС РФ. Видео © Народный фронт
Как рассказали в Народном фронте, девушка живёт недалеко от Гонконга и в 2017 году создала свой шоу-рум, а её старшая сестра Юлия осталась в Челябинске и тоже участвует в бизнесе. Сёстры на двоих владеют модным магазином, наряды шьются на китайских фабриках и отправляются в Россию. После начала спецоперации Ксения и Юлия сразу решили, что должны помочь землякам одержать победу.
Партию отшитой одежды передали парням на передовую через Народный фронт. Ксения рассказала, что знает нескольких украинцев в Китае, которые изначально были настроены против России, однако сейчас правду о СВО уже не скрыть — и они поменяли свою точку зрения, встав на российскую сторону.
«Сначала мы хотели встать на ноги, потом заниматься благотворительностью. Я поняла, что всё, справедливость набирает обороты — и совсем скоро восторжествует. Я написала Юле: «Юля, давай!», потом уже обратились к вам [к Народному фронту]», — поделилась Ксения.
Ранее сообщалось, что провал операции в Курской области повлиял на готовность украинцев жертвовать средства на нужды ВСУ. Волонтёры из Незалежной фиксируют снижение донатов аж на 40%. Украинцы всё чаще стали задумываться, а точно ли стоит поддерживать собственную армию.