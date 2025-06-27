Жительница Китая прониклась проблемами населения Донбасса и решила поддержать российских военнослужащих, вставших на их защиту. Девушка ведёт свой бизнес по пошиву одежды, поэтому решила передать бойцам партию футболок, штанов, маек. Интервью с волонтёром из Китая Ксенией публикует Life.ru.

Волонтёр из Китая помогает ВС РФ. Видео © Народный фронт

Как рассказали в Народном фронте, девушка живёт недалеко от Гонконга и в 2017 году создала свой шоу-рум, а её старшая сестра Юлия осталась в Челябинске и тоже участвует в бизнесе. Сёстры на двоих владеют модным магазином, наряды шьются на китайских фабриках и отправляются в Россию. После начала спецоперации Ксения и Юлия сразу решили, что должны помочь землякам одержать победу.

Партию отшитой одежды передали парням на передовую через Народный фронт. Ксения рассказала, что знает нескольких украинцев в Китае, которые изначально были настроены против России, однако сейчас правду о СВО уже не скрыть — и они поменяли свою точку зрения, встав на российскую сторону.

«Сначала мы хотели встать на ноги, потом заниматься благотворительностью. Я поняла, что всё, справедливость набирает обороты — и совсем скоро восторжествует. Я написала Юле: «Юля, давай!», потом уже обратились к вам [к Народному фронту]», — поделилась Ксения.