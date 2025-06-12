В Ростове-на-Дону появился первый в России памятник волонтёрам СВО
Памятник волонтёрам СВО в Ростове-на-Дону. Обложка © VK / «Вести Дон | Новости Ростова и Ростовской области»
В парке имени Октября в Ростове-на-Дону появился первый в России монумент, посвящённый волонтёрам, которые на протяжении всего времени с начала спецоперации оказывали помощь нашим бойцам. Отмечается, что памятник выполнен из бронзы.
«Сегодня мы открываем памятник волонтёрам СВО как символ народной любви и нашей благодарности», — заявил врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
Он также добавил, что инициативу его установки поддержал командующий войсками ЮВО Александр Санчик. По словам инициаторов проекта, памятник символизирует единство фронта и тыла, подчеркивая неоценимую поддержку, которую оказывают волонтёры российским солдатам.
Скульптор Дмитрий Лындин поделился с РИА «Новости», что его работа представляет собой обобщённый образ волонтёра – девушку в медицинском халате, бережно держащую в руках сердце, обращённое в сторону военного госпиталя. Композицию дополняют элементы гуманитарной помощи, такие как окопные свечи, питьевая вода и берцы.
Стоит отметить, что не только волонтёры стремятся помочь бойцам СВО. Душераздирающая история произошла в Челябинске, где 86-летняя Байрамбике Хамитова, чье сердце разбила потеря сына в зоне боевых действий, чтобы помочь солдатам, рассталась со своими ценностями: продала украшения и шубы из соболя, а на вырученные деньги приобрела необходимую одежду для военнослужащих.