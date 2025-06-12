В Ростове-на-Дону появился первый в России памятник волонтёрам СВО

В парке имени Октября в Ростове-на-Дону появился первый в России монумент, посвящённый волонтёрам, которые на протяжении всего времени с начала спецоперации оказывали помощь нашим бойцам. Отмечается, что памятник выполнен из бронзы.

«Сегодня мы открываем памятник волонтёрам СВО как символ народной любви и нашей благодарности», — заявил врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Он также добавил, что инициативу его установки поддержал командующий войсками ЮВО Александр Санчик. По словам инициаторов проекта, памятник символизирует единство фронта и тыла, подчеркивая неоценимую поддержку, которую оказывают волонтёры российским солдатам.

Скульптор Дмитрий Лындин поделился с РИА «Новости», что его работа представляет собой обобщённый образ волонтёра – девушку в медицинском халате, бережно держащую в руках сердце, обращённое в сторону военного госпиталя. Композицию дополняют элементы гуманитарной помощи, такие как окопные свечи, питьевая вода и берцы.