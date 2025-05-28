Пенсионерка из Челябинска продала шубы и украшения, чтобы помочь бойцам СВО
86-летняя Байрамбике Хамитова из Челябинска, потерявшая сына на фронте, стала настоящим символом материнской любви и самоотверженности. Женщина продала свои драгоценности и соболиные шубы, чтобы на вырученные средства купить одежду для военнослужащих, которые дали ей позывной «Божий одуванчик».
После трагической потери сына Байрамбике не смогла оставаться в стороне. Она начала активно волонтёрить в госпиталях и больницах, где оказывала помощь раненым бойцам. Недавно она вернулась из своей 18-й командировки в Донбасс, куда возила гуманитарную помощь. А накануне Курбан-байрама, который мусульмане отметят 6 июня, женщина собирается в паломничество в Саудовскую Аравию.
«Я посетила места, где мой сын вёл последний бой, и решила, что должна помочь нашим ребятам. Работала уборщицей, готовила халяльную еду. Это мой долг как мусульманки», – поделилась Хамитова в Соборной мечети Москвы.
Она также рассказала, что дома собирает гуманитарную помощь вместе с главой мусульманской общины Озёрска Габдуллой Шаймардановым.
«Я люблю готовить травяные чаи, чтобы наши ребята вспоминали запахи родной земли. Пусть их сердца будут согреты заботой близких», – добавила она.
Габдулла Шаймарданов отметил в беседе с РИА «Новости», что Хамитова – пример стойкости и решимости: «Она всю жизнь проработала каменщиком и даже в таком почтенном возрасте продолжает помогать бойцам СВО».
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин передал привет маме помогающего жителям Курщины волонтёра Ивана Гамова. Молодой человек рассказал главе государства, что учится на первом курсе университета на геодезиста.
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