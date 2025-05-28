Пенсионерка из Челябинска продала шубы и украшения, чтобы помочь бойцам СВО

86-летняя Байрамбике Хамитова из Челябинска, потерявшая сына на фронте, стала настоящим символом материнской любви и самоотверженности. Женщина продала свои драгоценности и соболиные шубы, чтобы на вырученные средства купить одежду для военнослужащих, которые дали ей позывной «Божий одуванчик».

После трагической потери сына Байрамбике не смогла оставаться в стороне. Она начала активно волонтёрить в госпиталях и больницах, где оказывала помощь раненым бойцам. Недавно она вернулась из своей 18-й командировки в Донбасс, куда возила гуманитарную помощь. А накануне Курбан-байрама, который мусульмане отметят 6 июня, женщина собирается в паломничество в Саудовскую Аравию.

«Я посетила места, где мой сын вёл последний бой, и решила, что должна помочь нашим ребятам. Работала уборщицей, готовила халяльную еду. Это мой долг как мусульманки», – поделилась Хамитова в Соборной мечети Москвы.

Она также рассказала, что дома собирает гуманитарную помощь вместе с главой мусульманской общины Озёрска Габдуллой Шаймардановым.

«Я люблю готовить травяные чаи, чтобы наши ребята вспоминали запахи родной земли. Пусть их сердца будут согреты заботой близких», – добавила она.

Габдулла Шаймарданов отметил в беседе с РИА «Новости», что Хамитова – пример стойкости и решимости: «Она всю жизнь проработала каменщиком и даже в таком почтенном возрасте продолжает помогать бойцам СВО».