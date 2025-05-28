«Каждый найдёт своего человека»: Волонтёр из Тамбова вяжет Чебурашек для бойцов СВО

Оксана Чербаева, волонтёр из Тамбова, занимается рукоделием, вышивая игрушки с негласным народным символом спецоперации — Чебурашкой. С темой СВО она связана напрямую — сейчас её брат защищает Родину на фронте.

«Каждый Чебурашка обязательно найдёт своего человека», — говорит Оксана.

Оксана Чербаева вяжет Чебурашек для бойцов СВО. © Предоставлено Life.ru Народным фронтом

Узнав, что Чебурашка является негласным народным символом СВО, Оксана решила дарить военным эмоции. С помощью неравнодушных тамбовчан, в том числе и представителей Народного фронта, игрушки начали находить своих хозяев. Оксана верит, что каждый Чебурашка появляется в жизни человека в правильное время.