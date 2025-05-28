«Каждый найдёт своего человека»: Волонтёр из Тамбова вяжет Чебурашек для бойцов СВО
Волонтёр из Тамбова Оксана Чербаева вяжет Чебурашек для военных на СВО
Оксана Чербаева, волонтёр из Тамбова, занимается рукоделием, вышивая игрушки с негласным народным символом спецоперации — Чебурашкой. С темой СВО она связана напрямую — сейчас её брат защищает Родину на фронте.
«Каждый Чебурашка обязательно найдёт своего человека», — говорит Оксана.
Оксана Чербаева вяжет Чебурашек для бойцов СВО. © Предоставлено Life.ru Народным фронтом
Узнав, что Чебурашка является негласным народным символом СВО, Оксана решила дарить военным эмоции. С помощью неравнодушных тамбовчан, в том числе и представителей Народного фронта, игрушки начали находить своих хозяев. Оксана верит, что каждый Чебурашка появляется в жизни человека в правильное время.
Ранее Life.ru рассказывал, как во время встречи с волонтёрами в Курской области президент России Владимир Путин передал привет маме представителя Народного фронта Ивана Гамова, который помогает жителям региона. Гамов является студентом первого курса Юго-Западного государственного университета.
Обложка © Предоставлено Life.ru Народным фронтом