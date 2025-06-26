Кровь на форме бойца СВО помогла установить его родство с дочкой. Она получит орден за погибшего папу
Форма погибшего на СВО бойца Митрохина помогла установить его родство с дочкой
Дмитрий Митрохин. Обложка © kp.ru
Форма погибшего на СВО бойца ВС РФ Дмитрия Митрохина помогла установить родство с маленькой дочкой, которая получит за него Орден Мужества. Последнюю волю героя исполнила его семья, сообщает kp.ru.
По данным издания, боец погиб на фронте, прикрывая товарища от пуль. Участника СВО похоронили ростовчане, которые стали для него как семья.
Дмитрий рос в детдоме, но в 13 лет с ним познакомилась Елена Очеретная. Они начали переписываться, и со временем парень переехал к новой родне. В декабре 2023 года он подписал контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Родственники очень переживали за Диму, но он всех успокаивал, мол, уж с ним-то точно ничего не случится. Увы, боец не вернулся с очередного боевого задания. Семья Елены похоронила героя на ростовском кладбище с воинскими почестями. А 22 февраля 2025 года он был посмертно представлен к Ордену Мужества. Возник вопрос о том, кто будет получать награду.
«До спецоперации Дима встречался с девушкой, которая родила ему дочь Василису. Он мечтал вернуться и признать ребёнка. Отсылал им деньги из зоны СВО», — рассказала Елена.
Мать Дмитрия, которая давно лишена родительских прав, отказалась сдавать кровь для теста ДНК. Поэтому для подтверждения родства пришлось использовать военную форму погибшего солдата со следами крови. Результат экспертизы показал совпадение 99,9%.
Неоднократно бойцы ВС РФ проявляли мужество и героизм на фронте. Так, ранее стало известно, как раненый участник СВО пять дней полз к своим, получая помощь с неба. Кроме того, военврач рассказал о работе в метре от передовой и спасении бойцов.