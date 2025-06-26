Кровь на форме бойца СВО помогла установить его родство с дочкой. Она получит орден за погибшего папу

Дмитрий рос в детдоме, но в 13 лет с ним познакомилась Елена Очеретная. Они начали переписываться, и со временем парень переехал к новой родне. В декабре 2023 года он подписал контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Родственники очень переживали за Диму, но он всех успокаивал, мол, уж с ним-то точно ничего не случится. Увы, боец не вернулся с очередного боевого задания. Семья Елены похоронила героя на ростовском кладбище с воинскими почестями. А 22 февраля 2025 года он был посмертно представлен к Ордену Мужества. Возник вопрос о том, кто будет получать награду.