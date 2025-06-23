«Уныние — смертный грех»: Военврач рассказал о работе в метре от передовой и спасении бойцов

Военные хирурги на СВО оказывают первую помощь на расстоянии всего 700-1000 метров от линии боевого соприкосновения, что значительно ближе, чем во время Великой Отечественной войны. Об этом RG.ru рассказал начальник медицинской службы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Фархад Сулак (позывной Сулак).

Он отметил, что медикам иногда приходится работать под обстрелом, эвакуируя раненых по единственно возможным маршрутам, на которых видны воронки от артиллерийских и миномётных разрывов противника.

Отвечая на вопрос о психологической адаптации к виду тяжёлых ран в начале службы, Сулак пояснил, что к крови он привык ещё в гражданской медицине. Он добавил, что преодолеть первоначальный шок в операционной помогла осознанная ответственность хирурга как последней надежды пациента. Сулак заявил, что, видя взгляд, полный отчаяния и предсмертной агонии, он никогда не оставит профессию ради спокойной жизни.

Однако, по словам начальника медслужбы, боевые действия принесли особые испытания, с которыми он не сталкивался раньше: оперирование близких боевых товарищей, с которыми делил хлеб и прыгал с парашютом. В такие моменты, подчеркнул Сулак, он морально обязан поддержать раненого друга, даже ободряя его заведомой неправдой о благополучном исходе, чтобы не лишить его воли к борьбе.

«Ведь уныние — смертный грех, потому что оно убивает внутренние силы человека и отнимает у него способность сопротивляться смерти», — заключил Сулак.