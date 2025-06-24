Стала известна реакция бойцов СВО на слова Путина о ноге русского солдата
Коц: Бойцы СВО живо отреагировали на слова Путина о ноге русского солдата
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Российские военные, находящиеся в зоне СВО, внимательно следили за речью президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2025 и активно обсуждали её. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в своей статье для kp.ru.
Журналист, в частности, рассказал о том, как солдаты отреагировали на слова Путина о раненом бойце ВС РФ.
«Вот как хорошо сказал! Там, где ступает нога русского солдата, — то наше!» — привёл Коц слова бойца СВО из Тувы.
20 июня на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин обсудил ряд ключевых вопросов, включая инфляцию в России, проблему бедности и ход СВО. В контексте ситуации на Украине глава государства процитировал следующее утверждение: «там, где ступает нога русского солдата, — то наше».