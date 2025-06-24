Стала известна реакция бойцов СВО на слова Путина о ноге русского солдата

Российские военные, находящиеся в зоне СВО, внимательно следили за речью президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2025 и активно обсуждали её. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в своей статье для kp.ru.

Журналист, в частности, рассказал о том, как солдаты отреагировали на слова Путина о раненом бойце ВС РФ.





«Вот как хорошо сказал! Там, где ступает нога русского солдата, — то наше!» — привёл Коц слова бойца СВО из Тувы.