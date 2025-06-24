Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 12:47

Стала известна реакция бойцов СВО на слова Путина о ноге русского солдата

Коц: Бойцы СВО живо отреагировали на слова Путина о ноге русского солдата

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские военные, находящиеся в зоне СВО, внимательно следили за речью президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2025 и активно обсуждали её. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в своей статье для kp.ru.

Журналист, в частности, рассказал о том, как солдаты отреагировали на слова Путина о раненом бойце ВС РФ.

«Вот как хорошо сказал! Там, где ступает нога русского солдата, — то наше!» — привёл Коц слова бойца СВО из Тувы.

Путин поручил срочно проработать вопрос о жилье для семей бойцов СВО
Путин поручил срочно проработать вопрос о жилье для семей бойцов СВО
20 июня на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин обсудил ряд ключевых вопросов, включая инфляцию в России, проблему бедности и ход СВО. В контексте ситуации на Украине глава государства процитировал следующее утверждение: «там, где ступает нога русского солдата, — то наше».
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar