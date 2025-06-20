Раненый боец СВО пять дней полз к своим, получая помощь с неба

Российский штурмовик получил несколько серьёзных пулевых ранений во время боевых действий в зоне СВО. Однако группа эвакуации никак не могла подобраться к нему из-за шквального огня со стороны противника. Тогда раненому солдату пришлось самостоятельно ползти к своим, получая «помощь с неба». О героизме штурмовика сообщает Mash на Донбассе.

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Группа эвакуации ждала военнослужащего всего в 400 метрах. Но именно это расстояние оказалось самым трудным. ВСУ «поливали» его плотным огнём. Военный пять дней добирался к медикам, отсиживаясь в укрытиях и преодолевая дистанцию по сантиметру. Сослуживцы не бросили товарища. В воздухе всё это время кружили наши дроны. Раненому солдату сбрасывали продовольствие, воду, лекарства и даже инструкции, как колоть себе антибиотики и перевязывать раны.

Когда боец вышел к своим, его сразу эвакуировали в медицинский блиндаж 5МГ. Там мужчине оказали первую помощь и на мотоцикле перевезли в госпиталь. Сейчас военнослужащий проходит лечение, его жизни ничто не угрожает.