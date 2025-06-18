Российский военный повторил подвиг советского лётчика Маресьева на СВО

Российский военный с позывным Супер с перебитыми ногами самостоятельно преодолел 700 метров за четверо суток под непрерывными атаками украинских БПЛА. Боец отказался от повторной эвакуации, чтобы не подвергать сослуживцев смертельному риску. Как сообщает RT, офицер МВД из Башкирии, ранее служивший в СОБРе, командовал десантниками 328-го полка во время боёв за село Крынки в декабре 2023 года.

«Крынки хохлы мощно укрепили, на их стороне воевали сотни польских наёмников. Довольно подготовленные, жёстко работали, в плен не брали. Но мы отработали лучше, их там много полегло», — приводит издание слова военного.

В разгар сражения он получил тяжёлое ранение: осколки кассетных бомб перебили ему обе берцовые кости. После того, как попавшая под обстрел группа эвакуации тоже пострадала, командир по рации запретил новые попытки спасения и начал самостоятельный путь к позициям ВС РФ.

По словам бойца, передвижение по не полностью сожжённому лесу осложняли миномётные обстрелы и постоянные атаки дронов. Чтобы обезопасить себя от неразорвавшихся боеприпасов, он толкал перед собой ветку, что несколько раз предотвращало взрывы. Несмотря на периодическую потерю сознания, Супер продолжил движение, но был обнаружен вражеским БПЛА: один из сброшенных снарядов не взорвался, а осколки второго попали ему в позвоночник и поясницу. Выжить, по его признанию, помогли навыки, полученные в детских походах по горным лесам Башкирии. Для поддержания сил он жевал влажные салфетки, ел кору, шоколад и найденные луковицы растений.

Сейчас военный проходит лечение и признаётся, что каждую ночь видит во сне недосягаемые бутылки с водой и газировкой, но при этом испытывает душевное тепло. Несмотря на тяжёлые травмы, он намерен вернуться на передовую или работать инструктором.