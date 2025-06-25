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Регион
25 июня, 11:49

В Госдуме помогли бойцу СВО, который год жил без зарплаты и выплаты за ранение

Депутат Иванов: Участник СВО спустя год получит выплаты за службу и ранения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Свыше года раненый участник СВО из Свердловской области ждал выплаты денежного довольствия и компенсации за полученные в бою травмы. Ситуацию удалось сдвинуть с мёртвой точки только после вмешательства депутата Госдумы Максима Иванова («Единая Россия»).

«В апреле прошлого года парню перестали выплачивать денежное довольствие. Спустя месяц во время артобстрела он получает ранение. Лежал в госпитале, получил справки. Но… По сей день ему так и не перечислили единовременную выплату по ранению», — написал депутат в телеграм-канале.

По словам парламентария, с апреля прошлого года военнослужащий не получал положенных средств, включая зарплату и компенсацию за ранение. Несмотря на это, мужчина продолжал выполнять боевые задачи в зоне СВО. Иванов рассказал, что после его обращения в военную прокуратуру вопрос наконец начали решать. Причины задержек в выплатах пока официально не озвучены.

Региональные чиновники лишили бойца СВО выплаты за второе ранение
Региональные чиновники лишили бойца СВО выплаты за второе ранение

Ранее Максим Иванов уже помогал решать подобные случаи. После его вмешательства прокуратура ЦВО добилась выплат родным бойца из Талицкого района, который умер от болезни в зоне СВО. На момент обращения семья погибшего не получила даже компенсации за похороны.

Милена Скрипальщикова
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