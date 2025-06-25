В Госдуме помогли бойцу СВО, который год жил без зарплаты и выплаты за ранение

Свыше года раненый участник СВО из Свердловской области ждал выплаты денежного довольствия и компенсации за полученные в бою травмы. Ситуацию удалось сдвинуть с мёртвой точки только после вмешательства депутата Госдумы Максима Иванова («Единая Россия»).

«В апреле прошлого года парню перестали выплачивать денежное довольствие. Спустя месяц во время артобстрела он получает ранение. Лежал в госпитале, получил справки. Но… По сей день ему так и не перечислили единовременную выплату по ранению», — написал депутат в телеграм-канале.

По словам парламентария, с апреля прошлого года военнослужащий не получал положенных средств, включая зарплату и компенсацию за ранение. Несмотря на это, мужчина продолжал выполнять боевые задачи в зоне СВО. Иванов рассказал, что после его обращения в военную прокуратуру вопрос наконец начали решать. Причины задержек в выплатах пока официально не озвучены.