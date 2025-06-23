Региональные чиновники лишили бойца СВО выплаты за второе ранение

Участнику СВО в Орловской области отказали в выплате за второе ранение. Об этом сообщил Новодеревеньковский районный суд региона.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, военнослужащий получил единовременную выплату за первое ранение, однако при обращении за повторной компенсацией получил отказ. Якобы мера социальной поддержки предоставляется однократно.

Военнослужащий был вынужден документально подтверждать факт получения двух отдельных ранений. Однако чиновники в судебном заседании продолжали утверждать, что выплата предусмотрена только одна. Анализ нормативного акта губернатора показал отсутствие прямых ограничений на количество компенсационных выплат за различные ранения, полученные в ходе боевых действий.

В результате этих разбирательств суд удовлетворил исковые требования, признав незаконным отказ в выплате и подтвердив право военнослужащего на получение компенсации за ранение, полученное в ходе специальной военной операции.