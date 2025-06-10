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10 июня, 12:31

В Госдуме и прокуратуре добились страховых выплат семье погибшего бойца СВО

Депутат Иванов и прокуратура добились страховых выплат семье погибшего бойца СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Депутат Госдумы Максим Иванов и прокуратура Центрального военного округа (ЦВО) добились страховых выплат родным российского военнослужащего, погибшего от болезни в зоне СВО. Об этом рассказал парламентарий в телеграм-канале.

«Ко мне обратились родные умершего на СВО уроженца Талицкого района. Просили разобраться, почему спустя семь месяцев после его похорон ответственные органы не могут определиться, какие выплаты положены им, а какие — нет. Как следствие, к тому моменту родным не выплатили ни копейки. Даже компенсацию за погребение»,пишет он.

Иванов отметил, что военнослужащий с доблестью выполнял воинский долг на фронте. При жизни бойца наградили медалью «За отвагу», а посмертно представили к Ордену Мужества.

Узнав о ситуации, депутат направил документы в военную прокуратуру ЦВО. Там подтвердили факты нарушений. По итогу наследники военнослужащего получили все положенные страховые выплаты и удостоверения родственников погибшего ветерана боевых действий.

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Ранее Life.ru рассказывал о случае с ветераном СВО в Пензе, который хотел уехать в Москву, но был вынужден провести несколько ночей на вокзале, дожидаясь своего рейса. Мужчина почти слеп из-за минно-взрывной травмы. Ситуацию заметили неравнодушные люди и вмешались: активисты сперва поселили ветерана в гостиницу, а позже перевезли в местный санаторий. Ему также предоставили всё необходимое и в конце концов он уехал в столицу.

Юрий Лысенко
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