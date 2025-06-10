В Госдуме и прокуратуре добились страховых выплат семье погибшего бойца СВО
Депутат Иванов и прокуратура добились страховых выплат семье погибшего бойца СВО
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Депутат Госдумы Максим Иванов и прокуратура Центрального военного округа (ЦВО) добились страховых выплат родным российского военнослужащего, погибшего от болезни в зоне СВО. Об этом рассказал парламентарий в телеграм-канале.
«Ко мне обратились родные умершего на СВО уроженца Талицкого района. Просили разобраться, почему спустя семь месяцев после его похорон ответственные органы не могут определиться, какие выплаты положены им, а какие — нет. Как следствие, к тому моменту родным не выплатили ни копейки. Даже компенсацию за погребение», — пишет он.
Иванов отметил, что военнослужащий с доблестью выполнял воинский долг на фронте. При жизни бойца наградили медалью «За отвагу», а посмертно представили к Ордену Мужества.
Узнав о ситуации, депутат направил документы в военную прокуратуру ЦВО. Там подтвердили факты нарушений. По итогу наследники военнослужащего получили все положенные страховые выплаты и удостоверения родственников погибшего ветерана боевых действий.
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