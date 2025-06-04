Почти ослепший ветеран СВО несколько дней ютился на вокзале в Пензе

В Пензе ветеран специальной военной операции (СВО), почти полностью потерявший зрение из-за ранений, был вынужден провести несколько дней на вокзале «Пенза 1». Мужчина ждал свой рейс в Москву, но остался без ночлега, сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Ветеран СВО, оставшийся без жилья после госпиталя. Видео © Telegram / Русская Община ZOV

Во время боевых действий солдат получил минно-взрывную травму, которая практически полностью лишила его зрения: один глаз ослеп полностью, другой видит лишь на 30 процентов. После выписки из госпиталя ему пришлось несколько дней ждать поездку в столицу. Так как у ветерана не было места для проживания, он провёл всё это время на вокзале.

Активисты, обнаружившие бойца, сначала разместили его в гостинице, а затем перевезли в один из местных санаториев. Мужчину обеспечили всем необходимым и в итоге он смог отправиться в Москву.