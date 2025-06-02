Правительство утвердило план поддержки трудоустройства ветеранов СВО
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Правительство Российской Федерации одобрило программу поддержки трудоустройства ветеранов специальной военной операции (СВО), которая поможет им повысить свои навыки или освоить новую профессию. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства напомнил, что президент РФ Владимир Путин призывал делать всё возможное, что защитники России чувствовали свою востребованность, могли работать и обеспечивать близких.
«Правительством подготовлен план, реализация которого должна помочь ветеранам специальной военной операции не просто найти работу, но и нарастить уровень своих навыков и компетенций или даже получить новую профессию», — заявил премьер.
В пресс-службе правительства подтвердили, что программа утверждена.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании комплексной системы поддержки участников специальной военной операции, целью которой является их профессиональная и социальная адаптация. Лидер РФ добавил, что данная работа осуществляется на постоянной основе администрацией и правительством. Также глава государства отметил, что власти страны учтут инициативу по созданию программы предварительной подготовки для участников специальной военной операции.