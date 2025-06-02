Правительство утвердило план поддержки трудоустройства ветеранов СВО

Правительство Российской Федерации одобрило программу поддержки трудоустройства ветеранов специальной военной операции (СВО), которая поможет им повысить свои навыки или освоить новую профессию. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, что президент РФ Владимир Путин призывал делать всё возможное, что защитники России чувствовали свою востребованность, могли работать и обеспечивать близких.

«Правительством подготовлен план, реализация которого должна помочь ветеранам специальной военной операции не просто найти работу, но и нарастить уровень своих навыков и компетенций или даже получить новую профессию», — заявил премьер.

В пресс-службе правительства подтвердили, что программа утверждена.