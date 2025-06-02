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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 2 июня 2025, 10:32
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Правительство утвердило план поддержки трудоустройства ветеранов СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Правительство Российской Федерации одобрило программу поддержки трудоустройства ветеранов специальной военной операции (СВО), которая поможет им повысить свои навыки или освоить новую профессию. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, что президент РФ Владимир Путин призывал делать всё возможное, что защитники России чувствовали свою востребованность, могли работать и обеспечивать близких.

«Правительством подготовлен план, реализация которого должна помочь ветеранам специальной военной операции не просто найти работу, но и нарастить уровень своих навыков и компетенций или даже получить новую профессию», — заявил премьер.

В пресс-службе правительства подтвердили, что программа утверждена.

В Петербурге открылся центр протезирования и реабилитации в помощь ветеранам СВО
В Петербурге открылся центр протезирования и реабилитации в помощь ветеранам СВО

Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании комплексной системы поддержки участников специальной военной операции, целью которой является их профессиональная и социальная адаптация. Лидер РФ добавил, что данная работа осуществляется на постоянной основе администрацией и правительством. Также глава государства отметил, что власти страны учтут инициативу по созданию программы предварительной подготовки для участников специальной военной операции.

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Анастасия Никонорова
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