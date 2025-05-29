В Петербурге открылся центр протезирования и реабилитации в помощь ветеранам СВО

В Петербурге открылся Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации. В данном учреждении доступен весь спектр медицинских услуг для ветеранов спецоперации (СВО), сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге открылся Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации. Видео телеканал «Санкт-Петербург»

Центр разработки инновационных технологий в области ортопедии будет производить в год свыше пятисот самых современных протезов. В скором времени это число увеличится практически в три раза.

«При поддержке команды губернатора, Александр Дмитриевич, большое спасибо, при поддержке и развитии корпорации «Ростех», Сергей Викторович, большое спасибо, за этот вклад, за это развитие, есть возможность команде ЦИТО применять весь свой опыт, чтобы вкладываться и в науку и в технологии», — указала заместитель министра обороны Анна Цивилёва.

По словам врачей, в современных протезах ветераны СВО смогут даже плавать. Однако сначала им предстоит научиться заново ходить.

«Пробежаться могу, прыгнуть могу, удержать равновесие могу. Я на здоровой ноге поскользнулся, получается, и встал чисто на протез, в падении, в прыжке, и устоял», — пояснил ветеран СВО Влад Егоров.

Протезы являются уникальными не только по меркам РФ. Отечественным разработкам трудно найти зарубежные аналоги. Но главным фактором реабилитации всё равно остаётся человеческое отношение. Подобные центры, как открылся в Петербурге, появятся в 25 регионах страны. Медучреждения позволят ветеранам СВО в кратчайшие сроки получить помощь специалистов.

«Это достаточно знаковый момент в жизни города, Северо-Западного федерального округа. Мы должны болеть за каждого нашего ветерана, который вернулся, здесь будет оказываться помощь в реабилитации и протезировании не только участникам специальной военной операции, но и гражданским лицам», — подчеркнул полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан.