Центры реабилитации Соцфонда с начала года приняли 2,5 тысячи ветеранов СВО

Центры реабилитации Социального фонда России (СФР) с начала 2025 года приняли 2,5 тысячи демобилизованных участников СВО. Всего на реабилитацию и санаторно-курортное лечение было подано 8 тысяч заявок, сообщается на официальном сайте СФР.

«С начала года мы получили уже почти 8 тысяч заявок на реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Ветераны сами выбирают удобное время для поездки, и мы готовы обеспечить им комфортные условия для восстановления», — говорится в сообщении Соцфонда.

Также в организации отметили, что в 2025 году они планируют принять около 17 тысяч демобилизованных участников СВО. В настоящее время направление в центры реабилитации можно оформить через любую удобную клиентскую службу СФР, независимо от места жительства ветерана. Кроме того, за оформлением заявки можно обратиться в местный МФЦ и подать заявление на «Госуслугах».