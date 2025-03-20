Центры реабилитации Соцфонда с начала года приняли 2,5 тысячи ветеранов СВО
Центры реабилитации Социального фонда России (СФР) с начала 2025 года приняли 2,5 тысячи демобилизованных участников СВО. Всего на реабилитацию и санаторно-курортное лечение было подано 8 тысяч заявок, сообщается на официальном сайте СФР.
«С начала года мы получили уже почти 8 тысяч заявок на реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Ветераны сами выбирают удобное время для поездки, и мы готовы обеспечить им комфортные условия для восстановления», — говорится в сообщении Соцфонда.
Также в организации отметили, что в 2025 году они планируют принять около 17 тысяч демобилизованных участников СВО. В настоящее время направление в центры реабилитации можно оформить через любую удобную клиентскую службу СФР, независимо от места жительства ветерана. Кроме того, за оформлением заявки можно обратиться в местный МФЦ и подать заявление на «Госуслугах».
А ранее Life.ru сообщал, что военные из Курского приграничья смогут получить статус ветерана боевых действий. Соответствующий законопроект получил одобрение для представления в Госдуму. Эта мера поддержки также будет распространяться на работников МВД, Нацгвардии, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Следственного комитета, а также прокуроров.
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