Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 10:05

Центры реабилитации Соцфонда с начала года приняли 2,5 тысячи ветеранов СВО

Центры реабилитации Социального фонда России (СФР) с начала 2025 года приняли 2,5 тысячи демобилизованных участников СВО. Всего на реабилитацию и санаторно-курортное лечение было подано 8 тысяч заявок, сообщается на официальном сайте СФР.

«С начала года мы получили уже почти 8 тысяч заявок на реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Ветераны сами выбирают удобное время для поездки, и мы готовы обеспечить им комфортные условия для восстановления», — говорится в сообщении Соцфонда.

Также в организации отметили, что в 2025 году они планируют принять около 17 тысяч демобилизованных участников СВО. В настоящее время направление в центры реабилитации можно оформить через любую удобную клиентскую службу СФР, независимо от места жительства ветерана. Кроме того, за оформлением заявки можно обратиться в местный МФЦ и подать заявление на «Госуслугах».

Статус ветерана и льготы: В Госдуме объяснили суть нового закона о защитниках Курской области
Статус ветерана и льготы: В Госдуме объяснили суть нового закона о защитниках Курской области

А ранее Life.ru сообщал, что военные из Курского приграничья смогут получить статус ветерана боевых действий. Соответствующий законопроект получил одобрение для представления в Госдуму. Эта мера поддержки также будет распространяться на работников МВД, Нацгвардии, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Следственного комитета, а также прокуроров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Другие новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar