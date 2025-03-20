В России предложили строить больше центров для реабилитации бойцов СВО

В России требуется расширение сети реабилитационных центров для восстановления здоровья участников СВО. Об этом заявил глава комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО и членов их семей, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в беседе с ТАСС.

«В стране активно создаются новые центры реабилитации, ориентированные на проблемы со здоровьем бойцов, получивших ранения. В практику активно внедряются современные технологии, разработанные отечественными производителями: роботизированная механотерапия, аппаратно-программные комплексы с биологической обратной связью, технологии виртуальной и дополненной реальности», — сказал он.

Бабушкин призвал расширить сеть центров реабилитации. Он подчеркнул, что благодаря нацпроектам эта работа уже ведётся.

Также глава комиссии добавил, что на данный момент организованы проекты по строительству российских экзопротезов конечностей. Технологии позволили уменьшить их вес и сделать подгонку более точной.