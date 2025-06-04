В Подмосковье открылся центр протезирования и реабилитации для ветеранов СВО

На базе Лечебно-реабилитационного центра ФМБА в деревне Голубое начал работу новый Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации для участников специальной военной операции. Проект реализован совместно госкорпорацией «Ростех», ФМБА России и фондом «Защитники Отечества» в рамках поручения президента России Владимира Путина.

Центр предлагает полный цикл восстановления — от диагностики и изготовления индивидуальных протезов до психологической адаптации. Особое внимание уделяется спортивной реабилитации: здесь будут производить до 500 современных протезов ежегодно, включая модели с микропроцессорным управлением, позволяющие вести активный образ жизни.

В Подмосковье открылся центр протезирования для ветеранов СВО. Обложка © Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

«Важно, чтобы каждый ветеран специальной военной операции с инвалидностью снова обрёл не просто возможность двигаться, но и желание жить активной жизнью, — подчеркнула заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Глава ФМБА Вероника Скворцова отметила уникальность разработанной программы, которая сочетает медицинские и психологические методики. По её словам, после инвалидизации идёт очень серьёзная перестройка у человека, возникают нежелательные, отсроченные проявления, в том числе депрессивные, тревожные, потеря жизненных целей. Включение в комплекс позволяет всего этого избежать.

Это шестой подобный центр в стране и первый, созданный совместно с ФМБА. До 2027 года планируется открыть ещё 10 реабилитационных комплексов в различных регионах России.