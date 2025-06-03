Легендарный боец с позывным Рокот будет вести передачу про СВО

Уроженец Бурятии, офицер морской пехоты ВС РФ с позывным Рокот Антон Филимонов станет ведущим телевизионной программы «Будем жить» на Первом канале, где будут обсуждать вопросы участников спецоперации. Филимонов стал известен россиянам после его участия в героических боях за Мариуполь.

«О том, как ветеранам спецоперации помогают найти себя в мирной жизни, новая программа на Первом канале «Будем жить». Смотрите её уже с 15 июня. Это передача о самых важных вопросах и проблемах, которые волнуют наших бойцов и их родных, в том числе — трудоустройство, чтобы наши защитники продолжали чувствовать себя нужными и могли заботиться о своих семьях», — подтвердили на Первом канале.

Филимонов потерял ногу, подорвавшись на мине во время боевых действий за Мариуполь, но захотел вернуться в зону СВО. Он стал Героем России и своим примером ежедневно доказывает, что жизнь продолжается и после тяжёлого ранения. Сейчас военнослужащему 30 лет, его малая родина — город Кяхта Республики Бурятия. Соведущей военного в новой программе станет журналистка Наталья Попова. Сам Рокот уже рассказал, что безумно рад получить столь необычный опыт в телевизионной студии.