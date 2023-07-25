Легендарные морпехи Струна и Рокот снялись в новом клипе Юты на песню "За ленту"

Российская певица Юта (Анна Осипова) выпустила клип на песню "За ленту". Он опубликован во вторник, 25 июля, на ютуб-канале исполнительницы.

В клипе снялись два легендарных командира морской пехоты с позывными Струна и Рокот. В основу видеоряда вошли документальные кадры событий СВО. Заслуженная артистка РФ призналась, что эта песня посвящена защитникам страны.

Отметим, что Струна руководил освобождением Мариуполя. Отличительной чертой военного стал красный рюкзак за плечами, с помощью которого его легко опознать во время перемещений по городу. Бесстрашный боец стал героем песни исполнительницы Юты, которую та назвала в честь военного. А в октябре 2022 года легендарному морскому пехотинцу было присвоено звание Героя России.