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Регион
Опубликовано 25 июля 2023, 12:43
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Легендарные морпехи Струна и Рокот снялись в новом клипе Юты на песню "За ленту"

Российская певица Юта (Анна Осипова) выпустила клип на песню "За ленту". Он опубликован во вторник, 25 июля, на ютуб-канале исполнительницы.

В клипе снялись два легендарных командира морской пехоты с позывными Струна и Рокот. В основу видеоряда вошли документальные кадры событий СВО. Заслуженная артистка РФ призналась, что эта песня посвящена защитникам страны.

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Отметим, что Струна руководил освобождением Мариуполя. Отличительной чертой военного стал красный рюкзак за плечами, с помощью которого его легко опознать во время перемещений по городу. Бесстрашный боец стал героем песни исполнительницы Юты, которую та назвала в честь военного. А в октябре 2022 года легендарному морскому пехотинцу было присвоено звание Героя России.

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YouTube / Юта Official

Иван Косицын
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