«Объединим ресурсы»: В России призвали создать новое министерство для поддержки ветеранов

В России может появиться министерство для поддержки участников спецоперации (СВО). С такой инициативой выступил руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, это позволит создать единое учреждение, которое отвечает за поддержку защитников страны.

«Сегодня в России действуют десятки программ поддержки ветеранов, но они разрознены между различными ведомствами. Наш долг — создать единый центр ответственности, который обеспечит адресную и своевременную помощь каждому защитнику. Мы предлагаем не просто новое ведомство, а эффективный механизм, который объединит существующие ресурсы, устранит бюрократические барьеры и гарантирует, что ни один ветеран не останется без внимания государства. Это вопрос не только социальной справедливости, но и национальной безопасности», — подчеркнул общественник в беседе с NEWS.ru.

Резяпов объяснил, что инициатива подразумевает объединение ресурсов фонда «Защитники Отечества», Минтруда, Минобороны и других региональных программ. По его словам, это устранит дублирование функций и сократит сроки оказания помощи защитникам. Глава «Ветеранов России» дополнил, что международный опыт подтверждает все плюсы централизованного подхода.

«Создание специализированного ведомства позволит системно решать задачи реабилитации и адаптации ветеранов. Актуальность инициативы обусловлена растущим числом нуждающихся. Ежедневно сотни участников СВО пополняют ряды ветеранов, требующих комплексной поддержки, от медицинской помощи до социальной интеграции», — отметил он.

Общественник добавил, что его движение может предоставить детализированную дорожную карту реализации инициативы и принять активное участие в его разработке.